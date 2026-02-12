in concomitanza con sanremo ermal meta annuncia il suo nuovo libro quando esce

In questa settimana, mentre sul palco di Sanremo si esibiscono i grandi nomi della musica italiana, Ermal Meta sorprende i suoi fan annunciando l’uscita di un nuovo libro. L’artista ha scelto di condividere questa novità proprio in questi giorni, senza yet indicare una data precisa di pubblicazione. I follower sono già in fermento sui social, curiosi di scoprire cosa abbia scritto questa volta il cantautore.

In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta annuncia il suo nuovo libro: ecco quando esce. Sono settimane intense, queste, per Ermal Meta. Come tutti sanno, il prossimo 24 febbraio il cantautore salirà sul palco del Teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2026, e presenterà la sua nuova canzone, Stella Stellina. Il brano anticipa il nuovo album di inediti del cantante, Funzioni Vitali, e racconta la storia di una bambina palestinese, che diventa una rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. In attesa di ascoltare questo toccante ed emozionante brano, che di certo emozionerà tutto il pubblico, in queste ore Ermal ha annunciato un’altra sorpresa per i suoi fan. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Venerdì 27 febbraio esce il nuovo album di Ermal Meta, “Funzioni vitali”.

