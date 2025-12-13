Formati 15 operatori per le procedure di pronto soccorso

Si è appena concluso presso la Società di Mutuo Soccorso di Tendola il corso di formazione per operatori BLS-D di 2° livello, dedicato al retraining degli esecutori adulti e pediatrici. L’evento, tenutosi giovedì scorso, ha visto la partecipazione di figure qualificata e autorità locali, tra cui il sindaco di Fosdinovo, Antonio Moriconi, e il presidente della SMS, Mario Mariani.

Il corso per gli operatori BLS-D laici di 2° livello – 'Retraining esecutore BLSD adulto e pediatrico per laici' – tenutosi recentemente nella sede della Società di Mutuo Soccorso di Tendola, è terminato e nella serata di giovedì scorso alla presenza di Antonio Moriconi, sindaco di Fosdinovo e di Mario Mariani, presidente della SMS. E i formatori regionali Matteo Viviani e Margherita Guarracino hanno provveduto alla consegna degli attestati. "Grazie a voi i territori di alcune frazioni di Fosdinovo continuano a essere più sicuri e cardioprotetti – ha detto il primo cittadino, rivolto a: Irene Giorgi, Mario Mariani, Giuliano Frediani, Sonia Pomini, Silvia Fabiani, Manuel Fabiani, Renzo Coraci, Rosalia Ratti, Paola Bianchi, Claudio Conti, Monica Casella, Fabrizio Gregorini, Valeria Benacci, Elena Mariani e Antonella Sibilio.

