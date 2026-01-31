Contrasto ai roghi tossici formati 229 operatori

Questa mattina si è svolta alla Reggia di Portici la consegna degli attestati ai 229 operatori che hanno completato il corso contro i roghi tossici nella Terra dei Fuochi. La cerimonia, organizzata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, ha visto la partecipazione di molte persone che si sono impegnate per contrastare il problema ambientale.

