Contrasto ai roghi tossici formati 229 operatori
Questa mattina si è svolta alla Reggia di Portici la consegna degli attestati ai 229 operatori che hanno completato il corso contro i roghi tossici nella Terra dei Fuochi. La cerimonia, organizzata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, ha visto la partecipazione di molte persone che si sono impegnate per contrastare il problema ambientale.
Nella sala Cinese della Reggia di Portici si è tenuta oggi i la cerimonia di consegna degli attestati di formazione del corso "Misure di contrasto al fenomeno Terra dei Fuochi", organizzato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. Presenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Serrone, lotta ai roghi tossici: bruciava rifiuti all'aperto, incastrato dalla Polizia Locale
La Polizia Locale di Serrone ha avviato un'operazione contro i reati ambientali, denunciando un individuo responsabile di bruciature di rifiuti all'aperto.
Terra dei fuochi, Costa (M5S): “Bene l’arresto per i roghi tossici. Ora servono bonifiche e fondi per il biomonitoraggio”
