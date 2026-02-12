Il caso Epstein torna a far parlare di sé, ma questa volta sembra che l’intera vicenda sia passata sotto silenzio. I giornali italiani e internazionali non ne parlano più, e l’intera faccenda sembra essere stata accantonata, lasciando più domande che risposte. In molti si aspettavano nuove rivelazioni o approfondimenti, invece si assiste a un silenzio quasi totale, come se l’affaire non fosse mai successo. Solo qualche commento sui social e poche voci fuori dal coro ricordano ancora i dettagli di uno degli scandali più discussi degli ultimi anni.

Sembra quasi che non sia successo niente, che l’affare meriti giusto l’attenzione di qualche complottista e i post di Elon Musk. L’indignazione viene lasciata al popolo della Rete, che sugli Epstein files ribolle da giorni, forse perché si è reso conto della portata del materiale. Per il resto, qualche articolo qua e là, qualche rigo in cronaca. Pochi i commenti indignati, forse perché la stampa impegnata e progressista sperava che l’osso da mordere fosse quello – piuttosto carnoso – chiamato Donald Trump, e invece si è ritrovata per le mani ben altro. Il risultato è che di questa montagna di materiale, in Italia ma non solo, si parla poco o comunque non abbastanza, e non sempre in maniera approfondita. 🔗 Leggi su Panorama.it

Epstein files, scandalo globale e silenzi imbarazzanti

La vicenda Epstein non riguarda solo uno scandalo di singoli.

