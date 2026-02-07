Epstein | il Congresso USA sblocca i documenti Clinton si offrono di testimoniare sui legami con il finanziere

Il Congresso degli Stati Uniti ha deciso di aprire i documenti segreti sul caso Epstein. A partire da lunedì, i parlamentari potranno vedere oltre tre milioni di pagine, senza restrizioni. Nel frattempo, anche Bill Clinton si è offerto di testimoniare sui suoi rapporti con l’ex finanziere, coinvolto in accuse di traffico sessuale su minori e morto in carcere nel 2019.

Il Congresso degli Stati Uniti avrà, a partire da lunedì prossimo, accesso completo e senza censure a oltre tre milioni di documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein, l’ex finanziere accusato di traffico sessuale su minori e morto in carcere nel 2019. La svolta, che arriva dopo una richiesta esplicita del deputato democratico Jamie Raskin, segna una fase cruciale in un’indagine che da anni solleva interrogativi e speculazioni sui potenti legami di Epstein e sulle possibili coperture che hanno caratterizzato la sua vicenda. L’accesso ai file, che saranno consultabili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 presso la sala lettura del Dipartimento di Giustizia, è stato reso possibile dopo una pressione crescente da parte dei membri del Congresso, desiderosi di fare piena luce su tutti gli aspetti del caso.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato un procedimento per oltraggio al Congresso nei confronti di Bill e Hillary Clinton, a causa del loro rifiuto di testimoniare.

Bill e Hillary Clinton sono pronti a parlare davanti al Congresso sul caso Epstein.

