caso epstein la responsabile legale di goldman sachs si dimette per i legami col finanziere

Kathryn Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca, si dimette dopo che il Dipartimento di Giustizia ha diffuso email in cui la dirigente chiamava “zio Jeffrey” Epstein e riconosceva rapporti stretti con lui.

Kathryn Ruemmler, responsabile legale della banca d’affari Goldman Sachs ed ex consulente della Casa Bianca durante la presidenza di Barack Obama, ha annunciato le dimissioni a seguito della diffusione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di una serie di email che hanno dimostrato stretti rapporti con Epstein, che lei chiamava affettuosamente “ zio Jeffrey “. Ruemmler, che scrivendo al finanziere minimizzava i suoi reati sessuali, lascerà l’incarico il 30 giugno. Colloquio tra Barack Obama e i suoi consulenti legali alla Casa Bianca: tra essi anche Kathryn Ruemmler (Ansa). Lo stretto rapporto con Epstein. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali.

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

