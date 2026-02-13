PRC Irpinia | Solidarietà a Francesca Albanese voce libera nel deserto del conformismo colonialista

Il Partito della Rifondazione Comunista - Federazione Irpina ha espresso oggi piena solidarietà a Francesca Albanese, la studiosa irpina e attuale Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, criticando duramente le pressioni e le intimidazioni di cui è vittima per aver portato avanti il suo lavoro di denuncia.

Il Partito della Rifondazione Comunista - Federazione Irpina esprime piena solidarietà e sostegno a Francesca Albanese, irpina, studiosa e attuale Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.