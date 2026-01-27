Eolico Murelli | La transizione ecologica non deve diventare una colonizzazione delle aree interne

La transizione ecologica deve rispettare il territorio, evitando di imporre strutture invasive nelle aree interne. Murelli evidenzia l'importanza di considerare le preoccupazioni della comunità di Ferriere riguardo al progetto eolico nell’Alta Val Nure e Valdaveto, sottolineando la necessità di un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio locale.

La senatrice leghista si schiera contro il progetto del parco eolico al Crociglia: «Progetto calato dall’alto, la tutela dell’ambiente passa dal rispetto dei territori e delle comunità che li abitano» «Sono pienamente condivisibili le preoccupazioni della comunità di Ferriere in merito al progetto dell’impianto eolico che interessa i crinali dell’Alta Val Nure e Valdaveto. Un progetto eolico industriale prevede infatti l’installazione di 7 pale alte fino a 180 metri in un’area montana fragile, di straordinario valore naturalistico, storico e paesaggistico, oltre che caratterizzata da situazioni di dissesto idrogeologico, che rendono il territorio particolarmente vulnerabile a interventi infrastrutturali di questa portata».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Pier Lorenzo Rossi, direttore generale di Confcooperative Emilia Romagna, interviene a Salotto Blu sottolineando l'importanza di collegare le aree interne alle zone di sviluppo.

