Bastoni ha segnato un gol decisivo, dimostrando come il tifo possa trasformare la passione in una copertura per le proprie bugie. La curva festeggia con entusiasmo, ignorando le azioni più discutibili in campo, mentre il pallone sembra assumere i difetti più radicati della politica italiana. Un episodio che mostra come lo sport, spesso, diventi specchio di una realtà fatta di furberie e compromessi.

Felici, contenti, plaudenti. Il tifo risolve ogni cosa, rende innocente ogni colpevole, e lo sport, anzi il calcio, è maestro di ipocrisia, notore di falsità, regolatore di ogni ingiustizia attraverso la compensazione. Tu mi hai fregato? Allora aspetta che alla prossima ti fregherò io. La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu nella partitissima Inter-Juventus è stata così plastica, così teatrale e così tanto osservata da poter essere annoverata tra le top nella hit dei furbi più furbi anche perché Bastoni, appena dopo aver commesso la simulazione, ha esultato, in qualche modo autodenunciandosi, senza venire beccato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Simulo ergo sum: la furbizia di Bastoni e il pallone che prende i vizi della politica | il commento

Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l’errore dell’arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore.

