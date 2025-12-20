Animali abbandonati l' Enpa | A Natale cuccioli sotto l' albero Ma poi si riportano al canile

Milano, 20 dicembre 2025 - Animali abbandonati, ma per Natale siamo davvero tutti più buoni? Non proprio, a sentire Giusy D'Angelo, vicepresidente nazionale dell'Enpa, volontaria da 32 anni, si è sempre impegnata anche per le persone, esperta nel recupero comportamentale degli animali. "Da fine novembre e nella settimana dell'Immacolata abbiamo avuto un picco degli abbandoni – premette - come se le persone volessero svuotare la casa per poter festeggiare serenamente. E proprio in questi giorni invece sono tutti a cercare il cucciolo da mettere sotto l'albero". Ma come, non si dice non siamo tutti innamorati degli animali, anzi ormai si dice culle vuote e cucce piene.

