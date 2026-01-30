Sicurezza degli edifici comunali torna il sereno tra amministrazione e sindacati

Oggi in Prefettura si è chiuso un incontro che ha portato un po’ di calma tra l’amministrazione comunale di Udine e i sindacati. Dopo settimane di tensioni sulla sicurezza negli edifici comunali, le parti hanno trovato un accordo e si sono impegnate a migliorare le condizioni di lavoro. La riunione si è conclusa con una soluzione condivisa, e ora si attendono i primi interventi concreti sul territorio.

L'impegno da parte della giunta cittadina di velocizzare le diagnosi sullo stato degli stabili comunali ha convinto la Cisal a revocare lo stato di agitazione Si è concluso positivamente il tavolo di raffreddamento convocato oggi in Prefettura sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Udine. Al termine del confronto, presieduto dal prefetto Domenico Lione, l'organizzazione sindacale Cisal Enti Locali Fvg ha revocato lo stato di agitazione, in seguito all'impegno da parte dell'amministrazione De Toni di verificare, possibilmente entro il 15 febbraio, la possibilità di velocizzare le procedure amministrative per l'affidamento di servizi di indagine diagnostica degli edifici di proprietà o utilizzati dal Comune.

