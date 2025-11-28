Energia pulita sui tetti degli uffici postali | 158 pannelli fotovoltaici attivi tra Catania e provincia
Poste Italiane continua a investire sulla sostenibilità ambientale per contribuire a ridurre le immissioni in atmosfera di gas inquinanti. Sono sempre di più i siti aziendali presenti in provincia di Catania sui cui tetti sono operativi pannelli fotovoltaici: 28 in totale a oggi gli impianti in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
