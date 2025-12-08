I Darkness hanno pubblicato un nuovo singolo natalizio
Sono trascorsi oltre vent’anni da Christmas Time (Don’t Let the Bells End), singolo del 2003 dei Darkness che ironizzava sulle classiche canzoni di Natale, e sembra che la band britannica sia pronta a reclamare il proprio posto all’interno delle playlist festive. Dopo aver eseguito una serie di brani natalizi durante un concerto a sorpresa alla stazione di St. Pancras di Londra, lo scorso 25 novembre, il gruppo di Lowestoft ha pubblicato una cover di un classico delle festività. Il Natale secondo i Darkness. Il pezzo scelto da Justin Hawkins e soci è Mistletoe And Wine, originariamente composto per il musical Scraps alias The Little Matchgirl, adattamento teatrale della fiaba di Hans Christian Andersen La piccola fiammiferaia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
