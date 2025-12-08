Sono trascorsi oltre vent’anni da Christmas Time (Don’t Let the Bells End), singolo del 2003 dei Darkness che ironizzava sulle classiche canzoni di Natale, e sembra che la band britannica sia pronta a reclamare il proprio posto all’interno delle playlist festive. Dopo aver eseguito una serie di brani natalizi durante un concerto a sorpresa alla stazione di St. Pancras di Londra, lo scorso 25 novembre, il gruppo di Lowestoft ha pubblicato una cover di un classico delle festività. Il Natale secondo i Darkness. Il pezzo scelto da Justin Hawkins e soci è Mistletoe And Wine, originariamente composto per il musical Scraps alias The Little Matchgirl, adattamento teatrale della fiaba di Hans Christian Andersen La piccola fiammiferaia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Darkness hanno pubblicato un nuovo singolo natalizio