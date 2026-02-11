Endless nuovo album in arrivo per Ghost Record

Gli Endless annunciano il loro nuovo album, “And Here Is The Darkness”, in uscita venerdì 13 febbraio. La band ha confermato che il disco sarà disponibile in digitale e promette di portare un sound intenso e coinvolgente. I fan aspettano con ansia questa nuova uscita, dopo un’attesa che si è fatta sentire negli ultimi mesi.

“And Here Is The Darkness”, è il nuovo album degli Endless che verrà pubblicato in digitale a partire da Venerdì 13 Febbraio. La band annuncia inoltre un cambio in Line Up per il basso con l’ingresso di Condor al basso e alle tastiere. Disponibile inoltre il link pre-save dell’album https:bfan.linkand-here-is-the-darkness La band dichiara: Lavoriamo a questo album sin dalla formazione della band nel 2021. A causa di una serie di circostanze, tra il cambio di formazione, collaborazioni di passaggio ed un pizzico di maniacalità nelle registrazioni, il tempo ci è sfuggito di mano. Finalmente proponiamo i nostri brani nella speranza di suscitare nei nostri ascoltatori le forti emozioni che noi stessi abbiamo provato nel comporli, e siamo felici di riuscire ad annunciarne l’uscita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Endless nuovo album in arrivo per Ghost Record Approfondimenti su Endless Here Is The Darkness Hellden, primo singolo in arrivo per Ghost Record Hellden debutta con il singolo “Cyrcles”, in uscita a metà febbraio. Primaluce: nuovo album in arrivo La band Primaluce annuncia l’uscita del suo nuovo album, “Way of Perfection”, prevista per il 13 febbraio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su Endless Here Is The Darkness Argomenti discussi: MAYHEM: il video visualizer della nuova Realm of Endless Misery; MOTUS TENEBRAE: la copertina del nuovo album In Sorrow’s Requiem.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.