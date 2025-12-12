AVS lancia il weekend di mobilitazione nazionale per la proposta Non più di 20 per classe | gazebo e banchetti in tutte le città per la raccolta firme

L'AVS promuove un weekend di mobilitazione nazionale per raccogliere firme a sostegno della proposta “Non più di 20 per classe”. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, gazebo e banchetti saranno presenti in tutte le città italiane, coinvolgendo cittadini e attivisti in una mobilitazione straordinaria organizzata da Alleanza Verdi e Sinistra.

Il movimento Alleanza Verdi e Sinistra organizza una mobilitazione straordinaria su tutto il territorio nazionale per sabato 13 e domenica 14 dicembre.

