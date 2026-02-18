Emergenza medici di base a Nuoro | ARES pubblica avviso urgente per un incarico nel capoluogo

Da ameve.eu 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuoro ha subito un'interruzione nei servizi di assistenza primaria a causa della mancanza di medici di base. La causa principale è la carenza di professionisti disponibili, che ha portato ARES Sardegna a pubblicare un avviso urgente per coprire temporaneamente le esigenze del territorio. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, con alcuni pazienti costretti a rivolgersi alle guardie mediche o a recarsi fuori città. La popolazione si trova ora senza un punto di riferimento stabile per le cure di base.

Nuoro Senza Medici: ARES Lancia un Appello Urgente per l’Assistenza Primaria. Nuoro affronta un’emergenza sanitaria: la carenza di medici di base ha spinto ARES Sardegna a pubblicare un avviso urgente per l’assegnazione di un incarico temporaneo di assistenza primaria nel capoluogo. La misura, diffusa il 18 febbraio 2026, mira a garantire la continuità delle cure per i cittadini in un sistema sanitario sotto pressione. Una Crisi Annunciata: La Situazione nel Distretto di Nuoro. La pubblicazione dell’avviso da parte della Struttura di Medicina Convenzionata di ARES Sardegna è una risposta diretta alle crescenti difficoltà riscontrate dall’ASL di Nuoro nel garantire l’assistenza medica di base alla popolazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

