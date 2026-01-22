Emergenza medici di base | Pronti a contrattualizzare i pensionati già dal 2 febbraio

In Friuli Venezia Giulia, la carenza di medici di medicina generale rappresenta una sfida significativa per la sanità territoriale. A partire dal 2 febbraio, sarà possibile contrattualizzare i pensionati in grado di supportare i servizi di medicina di base, una misura volta a rafforzare l’assistenza e garantire continuità sanitaria alla popolazione.

La carenza di medici di medicina generale resta una delle principali emergenze della sanità territoriale in Friuli Venezia Giulia. Una criticità che coinvolge più aree della regione e migliaia di cittadini senza medico di famiglia. Su questo fronte l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha avviato un confronto con amministratori locali e distretti sociosanitari per fare il punto della situazione e valutare le misure da adottare nel breve e medio periodo. La carenza di medici di medicina generale nel Medio Friuli è stata al centro del confronto svoltosi a Codroipo tra l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e i sindaci del territorio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti discussi: Friuli senza medici di base, scatta il piano di emergenza; Nuova convenzione medici di base: arretrati, aumenti e Case di Comunità; Al via la riforma del Servizio sanitario nazionale. Nascono gli ospedali di terzo livello e quelli elettivi senza Pronto Soccorso. Riordino disciplina per medici di famiglia e pediatri; Riforma dei medici di famiglia: cosa cambia per i pazienti?.

