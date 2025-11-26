Fratelli d'Italia invita Elly Schlein ad Atreju la segretaria Pd | Solo se il confronto sarà con Meloni

Elly Schlein sarebbe pronta a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di Fratelli d'Italia a Castel Sant’Angelo, ma solo se sarà possibile un confronto pubblico con la premier Giorgia Meloni, mai avvenuto fino ad ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

