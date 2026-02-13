Colman Domingo si unisce a Kerry Washington in An Innocent Girl | il nuovo thriller Netflix firmato Jaume Collet-Serra

Colman Domingo entra nel cast di An Innocent Girl, il nuovo thriller di Netflix diretto da Jaume Collet-Serra, dopo che Kerry Washington ha firmato per il ruolo principale. Domingo si aggiunge alla produzione a pochi giorni dall’inizio delle riprese, portando con sé una lunga esperienza nel cinema e in televisione. La serie, ambientata in un paesino di campagna, si concentra su un mistero che coinvolge una giovane donna e le sue bugie.

Il cast di An Innocent Girl, il prossimo thriller psicologico di Netflix, continua ad arricchirsi di grandi nomi. Come riportato in esclusiva da Deadline, il candidato all'Oscar Colman Domingo è ufficialmente entrato a far parte della produzione diretta da Jaume Collet-Serra ( Black Adam, The Jungle Cruise ). Domingo affiancherà i già annunciati Kerry Washington, James Marsden e la giovane Chloe East in una storia di seduzione e potere ambientata nei palazzi di Washington D.C. Secondo le prime indiscrezioni trapelate in rete, la trama di An Innocent Girl segue le vicende di una giovane donna ambiziosa che cade sotto l'influenza di una potente coppia della capitale.