elia barp e federico pellegrino alla prova team sprint norvegia imprendibile le avversarie per il podio

Adesso è ufficiale. Sarà Elia Barp ad affiancare Federico Pellegrino nella Team Sprint a tecnica libera di sci di fondo che si terrà domattina nei pressi di Tesero in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo lo storico bronzo ottenuto in staffetta, l’Italia va a caccia di un’altra medaglia sulle nevi della Val di Fiemme per rendere ancor più soddisfacente il bilancio complessivo di questa rassegna a cinque cerchi. La coppia formata da Barp e Pellegrino può sicuramente ambire ad un posto sul podio dietro all’imprendibile Norvegia, che schiera il formidabile binomio composto da Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: tutte le squadre italiane dentro? Barp/Pellegrino da podioSegui in diretta il Team Sprint dello Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sulle squadre italiane.

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Team Sprint TL Goms 2026.

NEL CLUB DEI MAGNIFICI SEI Flora è la sesta italiana a fare il bis Giochi Olimpici Giovanili-Giochi Olimpici Invernali! Prima di lei, Elia Barp, Simon Kainzwaldner, Amos Mosaner, Thomas Nadalini e Marion Oberhofer! #ItaliaTeam @Fisiofficial @milanoco x.com

