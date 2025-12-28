Edoardo non ce l’ha fatta Tutta Italia sperava nel miracolo | la terribile notizia appena arrivata

Edoardo, freerider romano di 31 anni, è deceduto dopo l’incidente avvenuto sulla Marmolada venerdì 27 dicembre. La notizia ha colpito l’Italia, che sperava in un esito diverso. Le autorità stanno ancora conducendo le indagini, mentre familiari e amici si stringono nel dolore. Questo evento ricorda la pericolosità delle attività in alta montagna e l’importanza della massima prudenza.

Non ce l'ha fatta il freerider romano di 31 anni rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Marmolada nella giornata di venerdì 27 dicembre. L'uomo, Edoardo Conti, è deceduto all' ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo il recupero in alta quota. La tragedia si è consumata sulle Dolomiti, in uno dei comprensori più frequentati dagli appassionati di montagna e sport invernali. Il 31enne si trovava impegnato in un'uscita di freeride quando è stato travolto da una valanga, evento che non gli ha lasciato scampo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

