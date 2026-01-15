Ritrovata! La notizia è appena arrivata

È stata ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena. La vicenda si è conclusa positivamente, offrendo sollievo alla comunità. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e ringraziano chi ha collaborato nelle operazioni di ricerca. La famiglia ora può riabbracciarla, e si spera che questa situazione possa rappresentare un esempio di attenzione e solidarietà collettiva.

Si è conclusa la vicenda della ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica dalla sua abitazione di Modena. Fin dall'inizio, la scomparsa della studentessa modenese era stata trattata come un caso prioritario, attivando tutte le procedure previste per gli allontanamenti di minori. Le ricerche si sono sviluppate in più direzioni, con verifiche sul territorio, controlli sui mezzi di trasporto e analisi dei contatti della giovane e attenzione ad altre regioni. Ora è arrivata la notizia dalle forze dell'ordine. 14enne di Modena scomparsa: ore di apprensione. Determinante, secondo quanto riferito, è stato un articolato lavoro di intelligence svolto dalla polizia, che ha permesso di seguire gli spostamenti della ragazza e di ricostruire le sue ultime ore prima del ritrovamento.

