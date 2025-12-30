Il viaggio della fiamma olimpica nelle Marche | dove passa e le date

Il viaggio della fiamma olimpica nelle Marche rappresenta un momento importante di condivisione e tradizione sportiva. Partendo da Roma, la torcia attraverserà diverse località della regione, coinvolgendo la comunità locale in un percorso simbolico di unione e sportività. Di seguito le tappe e le date previste, per conoscere i luoghi e i momenti in cui la fiamma sosterà nelle Marche.

Ancona, 20 dicembre 2025 – C’è grande attesa nelle Marche per il passaggio della torcia olimpica che, partita da Roma, sta attraversando l’Italia. La fiamma attraverserà la regione tra il 4 e il 5 gennaio. Sono ben 12 i Comuni che si stanno preparando all'arrivo del convoglio che accompagnerà i tedofori (sono 150 quelli coinvolti in regione) nel lungo viaggio della fiamma fino a Milano, in vista della cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, che si terrà allo Stadio San Siro il 6 febbraio. Le tappe del 4 gennaio. Il 4 gennaio, dopo aver abbandonato Amatrice (Rieti), la fiamma olimpica passerà da Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Fermo, Civitanova Marche (Macerata), Macerata e chiuderà la giornata ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

