Elezioni Provinciali determinate liste e candidati il ‘caso Cinzia’ si chiude con nulla di fatto

Si conclude senza cambiamenti il caso Cinzia nelle elezioni provinciali di Benevento. La segretaria generale della Provincia, Maria Antonietta Iacobellis, ha firmato la determinazione che mette fine alla vicenda, lasciando le liste e i candidati invariati. Nessuna nuova candidatura o modifica, quindi, per questa tornata elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Segretario Generale della Provincia di Benevento dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, quale responsabile dell’Ufficio Elettorale, con propria determinazione n. 264 del 9 febbraio 2026 ha ammesso le Liste Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 28 febbraio 2026 così come espressamente previsto, dall’art.16 del Manuale Operativo per le Elezioni del Consiglio, approvato con Delibera Presidenziale n. 12026. Il Segretario Generale ha confermato l’ammissione di tutte e sei le Liste presentate nei termini e cioé, in ordine di presentazione: “Mastella – Noi di Centro”, “Uniti, Sanniti”, “Sannio insieme”, “Unione dei Moderati”, “Sannio bene comune”, “Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa mattina si sono chiuse ufficialmente le presentazioni delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento.

Nelle ore subito successive alla conferma delle liste per le elezioni provinciali di Benevento, si è aperto un caso curioso.

