SYM Italia accelera | crescita a doppia cifra e strategia definita nel 2026

(Adnkronos) – Il 2025 si chiude come un anno chiave per SYM Italia, che registra una crescita del 12%, un risultato nettamente superiore all’andamento medio del mercato scooter. Un dato che certifica la solidità della filiale italiana all’interno di un gruppo globale strutturato: la Casa Madre di Taiwan è oggi il settimo costruttore di scooter . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Crescita a doppia cifra e novità green per Monini Leggi anche: Iren: crescita a doppia cifra nei 9 mesi. Piano vede utile 2030 a 400 milioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. SYM Italia accelera: crescita a doppia cifra e strategia definita nel 2026; Honda EV Outlier Concept: al Japan Mobility Show 2025 cambia il linguaggio delle moto elettriche; Mercedes-Benz VLE: il nuovo MPV elettrico debutta a Stoccarda nel 2026. SYM Italia accelera: crescita a doppia cifra e strategia definita nel 2026 - SYM Italia chiude il 2025 in forte crescita e definisce la roadmap 2026 tra rete, prodotti e servizi, con l’Italia al centro della strategia ... adnkronos.com SYM Italia chiude il 2025 con +12% di crescita, 22.000 immatricolazioni e l'11% di quota mercato scooter - 000 immatricolazioni e l'11% di quota mercato scooter. motorbox.com

Sym Italia cresce e per il futuro sono in arrivo numerosi i progetti - Per Sym Italia si concludono dodici mesi positivi che confermano la crescita della filiale che, per la prima volta nella sua storia, ha presidiato a lungo la terza posizione nel ranking nazionale degl ... ansa.it

«Fabbrica ITALIA – L’ecosistema dell’AI che accelera l’innovazione». Prosegue il ciclo di eventi che accompagna le PMI nel loro percorso di trasformazione digitale: un racconto, attraverso casi concreti, su come l’intelligenza artificiale stia cambiando processi - facebook.com facebook

L’Italia accelera per EURO 2032, otto stadi in corsa per ospitare il torneo: le date chiave e i dettagli. Dalla certezza Torino alle novità Palermo e Salerno, la situazione città per città x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.