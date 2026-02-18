L’Anadolu Efes Istanbul ha raggiunto le semifinali di Coppa di Turchia grazie a una vittoria convincente contro Bahcesehir. La squadra ha preso subito il comando della partita, mettendo in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. Con un ritmo intenso e una buona precisione in attacco, i padroni di casa hanno chiuso il primo quarto con un vantaggio consistente. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando speranze di proseguire il cammino nel torneo. La prossima sfida si avvicina già.

Nel quarto di finale della Coppa di Turchia, Anadolu Efes Istanbul ha imposto subito il proprio ritmo contro Bahcesehir, archivando una vittoria netta e indirizzando la qualificazione alle semifinali. La squadra allenata da Pablo Laso ha dominato dal primo periodo, aprendo un divario decisivo che ha definito l’esito dell’incontro. risultato finale: 67-88 a favore di anadolu efes istanbul. Il match è stato caratterizzato da un primo quarto clamoroso, concluso con 4 punti concessi agli avversari contro i 24 segnati dall’Efes, punteggio che ha dato subito una chiara dimensione della partita. Da quel momento, Bahcesehir non è riuscito a ricucire lo svantaggio e l’Efes ha gestito con lucidità le energie in vista della semifinale contro i Besiktas. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Efes vola in semifinale di Coppa di Turchia dopo il dominio su Bahcesehir

