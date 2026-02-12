Goleada dello Sporting Vola in semifinale di Coppa

Questa sera lo Sporting Scandiano ha dominato la Solierese con un 6-0 e si è qualificato per le semifinali di Coppa di Promozione. La partita si è acceso subito, con i gol di Valestri, Pederzoli, Barbieri e Giorgi nel primo tempo. Nella ripresa, Giorgi ha segnato la sua doppietta, mentre Corbelli ha chiuso i conti con il sesto gol. Una vittoria netta che lascia pochi dubbi sulla corsa dello Sporting in questa competizione.

Serata di calcio dilettanti quella di ieri. Spiccano i quarti di Coppa di Promozione: vola in semifinale lo Sporting Scandiano che ha battuto con un nettissimo 6-0 la Solierese con le reti di Valestri, Pederzoli, Barbieri e Giorgi nel primo tempo, e poi nella ripresa ancora Giorgi per la manita e Corbelli col sesto gol. Non ci sarà, però, il derby reggiano, visto che il BibbianoSan Polo ha perso per 1-0 contro il Castellana Fontana (decisivo Dalil). Lo Sporting, quindi, se la vedrà proprio col Castellana, e giocherà in trasferta per le dinamiche del tabellone: la sfida che metterà in palio un posto nella finalissima si giocherà mercoledì 11 marzo, sempre in gara secca e sempre con eventuali rigori in caso di parità nei 90 minuti.

