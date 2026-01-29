Edmondo Cirielli si avvicina a una scelta importante. Ha trenta giorni di tempo per decidere se restare alla Camera o lasciare il suo ruolo di consigliere regionale. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri politici in Campania. La sua futura mossa è attesa con attenzione da chi segue da vicino la politica locale.

Sono partiti i trenta giorni di tempo per Edmondo Cirielli che dovrà optare tra la carica di deputato e quella di consigliere regionale. Il viceministro degli Esteri, a meno di clamorose sorprese, si appresta quindi nelle prossime settimane a lasciare il ruolo di capo dell’opposizione. Il centrodestra dovrà, così, trovare una quadra interna: in pole c’è Gennaro Sangiuliano ma bisognerà trovare l’intesa tra i partiti. A livello numerico, in aula al posto di Cirielli dovrebbe entrare Marco Nonno. Che nel frattempo è tornato alla guida di Fratelli d’Italia a Napoli. Nel partito non mancano le tensioni: prosegue, infatti, il commissariamento del partito a livello provinciale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Consiglio regionale, Cirielli verso l?addio: resterà alla Camera

