L’economia è viva e lotta con gli italiani | balzo del Pil nel 2026 ossigeno da export consumi e occupazione

Più luci che ombre nella relazione dell’Istat sulle “Prospettive per l’economia italiana” per il 2026, in un contesto internazionale difficile, con i primi effetti dei dazi americani, la recessione “bellica”, i buchi ancora da assorbire nei conti pubblici dagli azzardi sui superbonus dei governi precedenti. L’economia italiana si avvia verso un biennio 2025?2026 di crescita moderata ma trainata da fattori strutturalmente positivi: più occupazione, investimenti sostenuti dal Pnrr, consumi in lenta ripresa e inflazione in progressivo rallentamento. Pur in un contesto internazionale complesso, la domanda interna resta il vero motore del Pil e consolida la resilienza del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

