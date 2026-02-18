Economia – L’Unione Europea apre un’indagine formale contro Shein –
L’Unione Europea ha deciso di avviare un’indagine ufficiale contro Shein, accusando l’azienda di pratiche commerciali potenzialmente scorrette e di rischi per i diritti dei consumatori. La Commissione Europea ha inviato un questionario a Shein, chiedendo chiarimenti sulle modalità di vendita e sulla gestione dei dati degli utenti. La decisione nasce dopo numerose segnalazioni di clienti che lamentano difficoltà nel risolvere problemi legati agli acquisti o alla consegna.
Shein nel Mirino dell’UE: Indagine su Pratiche Commerciali e Tutela dei Consumatori. Bruxelles ha aperto un’indagine formale su Shein, il colosso dell’e-commerce noto per i suoi prezzi aggressivi e la vasta gamma di prodotti. L’inchiesta, avviata il 17 febbraio 2026, mira a verificare se la piattaforma violi le normative europee, in particolare il Digital Services Act (DSA), in materia di pratiche commerciali scorrette, trasparenza algoritmica e vendita di prodotti potenzialmente illegali. Un Gigante dell’E-commerce Sotto Esame. Shein, rapidamente diventata una delle principali piattaforme di e-commerce a livello globale, è ora al centro di un’indagine approfondita da parte della Commissione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: “Bambole pedopornografiche e armi in vendita”: la Commissione Europea avvia un’indagine formale su Shein
Unione europea, Shein sotto inchiesta per la vendita di bambole pedopornograficheL’Unione europea ha avviato un’indagine contro Shein il 17 febbraio, dopo aver scoperto che l’azienda cinese vendeva bambole sessuali che ricordano bambini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
