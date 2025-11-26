Bambole pedopornografiche e armi in vendita | la Commissione Europea avvia un’indagine formale su Shein

“Le bambole sessuali dalle sembianze infantili non hanno posto online, le armi non hanno posto online, i giocattoli pericolosi non hanno posto online”. Con questa dichiarazione di ferma condanna, il portavoce della Commissione Europea Thomas Regnier ha annunciato l’avvio di una nuova indagine formale nei confronti di Shein, il colosso dell’ultra-fast fashion. Si tratta infatti della terza richiesta di informazioni a ai sensi del Digital Services Act (DSA), la legge europea sui servizi digitali, inviata alla piattaforma di e-commerce cinese: la Commissione sospetta che possa rappresentare un rischio sistemico per i consumatori di tutta l’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bambole pedopornografiche e armi in vendita”: la Commissione Europea avvia un’indagine formale su Shein

