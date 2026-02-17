L’Unione europea ha avviato un’indagine contro Shein il 17 febbraio, dopo aver scoperto che l’azienda cinese vendeva bambole sessuali che ricordano bambini. La causa è la preoccupazione per il contenuto che potrebbe incentivare comportamenti inappropriati. Le autorità europee hanno sequestrato alcuni esemplari trovati sui siti di vendita online e hanno avviato verifiche approfondite.

Il 17 febbraio l’Unione europea ha aperto un’inchiesta contro l’azienda cinese di commercio online Shein per la vendita di bambole sessuali dall’aspetto infantile. Il Dsa impone alle piattaforme online di adottare misure per proteggere gli utenti da contenuti e prodotti illegali o pericolosi. Le piattaforme più grandi, categoria alla quale appartiene Shein, sono soggette a un regime rafforzato di regole e controlli. “Nell’Unione europea è vietata la vendita di prodotti illegali, sia nei negozi fisici sia in quelli online”, ha affermato Henna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea responsabile delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Unione europea, Shein sotto inchiesta per la vendita di bambole pedopornografiche

