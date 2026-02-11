Quattro ragazzi tra 12 e 14 anni sono stati identificati come i responsabili delle richieste di soldi e delle minacce di violenza in piazza Garibaldi a Senigallia. La polizia ha già avviato le pratiche per emettere gli ammonimenti, ma uno dei giovani coinvolti ancora non è stato trovato. La ricerca del quinto ragazzo prosegue senza sosta.

SENIGALLIA - Sono stati individuati i bulli di piazza Garibaldi per i quali la Questura emetterà degli ammonimenti. Verrà applicato il decreto Caivano, poiché hanno tutti tra i 12 e i 14 anni. Alcuni sono italiani, altri originari dell’Est Europa. Al momento sono quattro. Al vaglio c’è la posizione di un quinto. In Commissariato la dirigente Mabj Bosco sta continuando ad ascoltare le testimonianze dei genitori. Le indagini sono in corso per capire se i minori segnalati sono sempre gli stessi, di un unico gruppetto circoscritto, o se ce ne siano anche altri. L’identikit Sono studenti delle medie e dei primi anni delle superiori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia, richieste di soldi e minacce di botte: scoperti i baby bulli (tra 12 e 14 anni), ma ne manca ancora uno

Approfondimenti su Senigallia Bulli

Ieri pomeriggio a Senigallia, un ragazzino di 13 anni è stato preso di mira da una baby gang davanti alla scuola Fagnani.

Recenti episodi di aggressione nel centro storico hanno coinvolto alcuni giovani che, con la scusa di chiedere una sigaretta, si avvicinavano alle vittime per minacciarle e rapinarle.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Senigallia Bulli

Argomenti discussi: Carnevale a Senigallia e nelle sue frazioni; Riaperte le indagini sul suicidio del 15enne a scuola a Senigallia; Senigallia, muore per una infezione letale dopo l’intervento. La responsabilità è di Torrette; Ricostruzione post alluvione in Val Misa e a Senigallia: per strade, infrastrutture e scuole a breve le consegne dei lavori.

Povertà in aumento. Caritas di Senigallia: In un anno, mille nuove richieste di aiutoLa povertà in aumento si sente anche al centro Caritas di Senigallia, dove, nell'ultimo anno, sono circa mille le nuove richieste di aiuto. Tante persone nuove, non le avevamo mai viste così dice ... rainews.it

Nuovo corso OSS gratuito a Senigallia Il corso mira a formare l’Operatore Socio Sanitario che è una delle figure più richieste e ricercate all’interno delle strutture pubbliche e private sanitarie, ospedaliere e assistenziali. Durata del corso: 1.010 ore 550 ore - facebook.com facebook

Ringrazio l’on. Sandra Zampa per avere presentato questa interrogazione sul caso del malato di tumore lasciato a terra per ore nel pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. La sanità marchigiana con la giunta Acquaroli è allo sbando totale. Ringrazio tutti x.com