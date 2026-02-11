Senigallia richieste di soldi e minacce di botte | scoperti i baby bulli tra 12 e 14 anni ma ne manca ancora uno

Quattro ragazzi tra 12 e 14 anni sono stati identificati come i responsabili delle richieste di soldi e delle minacce di violenza in piazza Garibaldi a Senigallia. La polizia ha già avviato le pratiche per emettere gli ammonimenti, ma uno dei giovani coinvolti ancora non è stato trovato. La ricerca del quinto ragazzo prosegue senza sosta.

SENIGALLIA - Sono stati individuati i bulli di piazza Garibaldi per i quali la Questura emetterà degli ammonimenti. Verrà applicato il decreto Caivano, poiché hanno tutti tra i 12 e i 14 anni. Alcuni sono italiani, altri originari dell’Est Europa. Al momento sono quattro. Al vaglio c’è la posizione di un quinto. In Commissariato la dirigente Mabj Bosco sta continuando ad ascoltare le testimonianze dei genitori. Le indagini sono in corso per capire se i minori segnalati sono sempre gli stessi, di un unico gruppetto circoscritto, o se ce ne siano anche altri. L’identikit Sono studenti delle medie e dei primi anni delle superiori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

