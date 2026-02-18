Il Venezuela sta creando problemi alla Russia perché il suo petrolio si trova in mezzo a una crisi. La situazione si aggrava con i prezzi del petrolio in calo e le sanzioni internazionali che colpiscono entrambi i paesi. Per il governo venezuelano, questa crisi si traduce in perdite economiche e in difficoltà nel mantenere il controllo sul settore energetico. Vladimir Putin si trova così ad affrontare ostacoli inattesi causati dalla propria dipendenza dal petrolio venezuelano.

Pensare a Vladimir Putin che affoga nel suo petrolio può fare un certo effetto. E forse lo fa davvero. Eppure, nella Russia dei paradossi, succede per davvero. Sono mesi che questo giornale racconta come Mosca abbia sempre più difficoltà a piazzare sul mercato i propri barili (nel 2025 le entrate russe da petrolio e gas si sono ridotte del 24%, dimezzandosi nel solo mese di gennaio rispetto a un anno fa), ad oggi una delle poche fonti di reddito rimaste per il Cremlino. Con l’Europa ormai lontana dai tempi in cui senza gas e petrolio russo si si stava al buio e al freddo e la Cina alleata nella misura in cui l’oro nero viene venduto al prezzo che vogliono a Pechino, per l’ex U sono tempi durissimi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco come il Venezuela inguaia la Russia (c’entra il petrolio)

