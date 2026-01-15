La Cina, grande consumatrice di petrolio, si trova a dover cercare nuove fonti di approvvigionamento a causa dell'embargo sulle esportazioni venezuelane, che rischia di ridurre significativamente le sue riserve. Con il Venezuela fuori gioco, la domanda si rivolge ora verso altri paesi, come la Russia, per evitare interruzioni nella fornitura di energia. Questa situazione evidenzia le sfide geopolitiche legate alla dipendenza energetica della Cina.

I nodi, prima o poi, vengono al pettine. La Cina rischia di rimanere a secco di petrolio per colpa del Venezuela, dopo che a seguito della rimozione di Nicolas Maduro, sulle esportazioni di Caracas è scattato l’embargo. Come noto, Pechino è tra i principali acquirenti di greggio venezuelano, con una quota vicina al 60% delle proprie importazioni. Il resto dell’oro nero, lo compra dalla Russia. Per questo al Dragone sarebbe persino conveniente che le grandi compagnie americane rimettessero in modo i giganteschi pozzi e giacimenti venezuelani, che oggi generano vendite all’estero irrisorie se confrontate alle immense riserve nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Senza il Venezuela la Cina rimane a secco di petrolio. Busserà alla Russia?

Leggi anche: Iran e Venezuela, la partita del petrolio rischia di colpire la Cina e rimettere in gioco la Russia

Leggi anche: Venezuela, non è solo il petrolio a guidare il risiko mondiale: lo schema Trump piace a Russia e Cina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

USA Vs Cina, via Caracas. Il colpo di Trump (che può essere un boomerang); Preoccupata, ma impotente: perché per la Cina il blitz Usa in Venezuela è un colpo duro (e fa vacillare il piano sul «grande Sud»); Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio.

Cina evita lo scontro con gli Usa dopo l’attacco al Venezuela/ “Risposta limitata per valutare conseguenze” - Attacco Usa in Venezuela, Cina resta cauta e si limita alle accuse sulla violazione del diritto internazionale, gli analisti: "Pechino non cerca lo scontro" ... ilsussidiario.net