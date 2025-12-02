Spider-Man Hosoda e Jennifer Lopez | tutti i film del 2026 targati Eagle Pictures

Scream e Scary Movie, 28 anni dopo: il tempio delle ossa e Ryan Gosling disperso nello spazio: il listino Eagle Pictures. Il 2026 di Eagle Pictures si preannuncia come un anno cinematografico di grande richiamo grazie all'offerta presentata a Sorrento. Un listino che spazia dall'animazione ai grandi blockbuster d'azione, passando per l'horror e il thriller. Se il 2025 si chiude con Un topolino sotto l'albero e Norimberga, l'anno si aprirà all'insegna dell'avventura animata per famiglie con Spongebob - Un'avventura da Pirati, diretto da Derek Drymon, in sala il 1 gennaio. Eagle Picture: il listino L'atmosfera cambierà radicalmente a metà mese: il 15 gennaio vedrà infatti la doppia uscita dell'atteso sequel horror 28 anni dopo: il tempio delle ossa, diretto da Nia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man, Hosoda e Jennifer Lopez: tutti i film del 2026 targati Eagle Pictures

