Giornate di Cinema | i prossimi film Eagle Pictures da Norimberga a Scream 7 fino al nuovo Spider-Man
A Sorrento la società di distribuzione Eagle Pictures ha presentato il lungo listino di titoli che porterà in sala nel primo semestre del 2026. Ne abbiamo parlato con Roberto Proia, Direttore Area Cinema e Produzione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Alle Giornate professionali di cinema di Sorrento la società Fandango ha presentato i titoli che distribuirà nelle sale nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con il Direttore Marketing Gianluca Pignataro. - facebook.com Vai su Facebook
Giornate di Cinema: i prossimi film Universal Pictures, da Song Sung Blue al film su Michael Jackson - A Sorrento la divisione italiana di Universal Pictures ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Si legge su comingsoon.it
Giornate di Cinema: i prossimi film di Movies Inspired, da Monsieur Aznavour a Franz - A Sorrento la società di distribuzione Movies Inspired ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Secondo comingsoon.it
Disney: ecco i film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi - Disney Italia ha annunciato i film in arrivo nei cinema, durante la 48° 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. vgmag.it scrive