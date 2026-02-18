Un residente di Poggio a Ripoli ha dichiarato di aver messo la sua cassaforte in giardino dopo che ladri hanno tentato di forzarla con piccone. La banda ha colpito più volte in quella zona, spostandosi dopo i furti a Firenze. Le famiglie dei dintorni si sono ritrovate a vivere con il timore di ulteriori intrusioni, mentre i ladri continuano a cercare di entrare nelle case.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Dopo l’escalation di furti che nei mesi scorsi aveva colpito via Fortini, la banda si sarebbe spostata verso la zona collinare tra via Chiantigiana e Poggio a Ripoli, dove residenti e famiglie parlano di una sequenza di intrusioni e tentativi che ha riacceso l’allarme sicurezza. Otto episodi, tra colpi messi a segno e incursioni sventate, nell’arco dell'ultimo mese. A preoccupare non è soltanto il numero dei casi, ma anche le modalità con cui i ladri agirebbero, muovendosi tra i campi e sfruttando il buio. "È assurdo, tagliano le luci dei giardini, mettono al buio gli immobili per muoversi meglio", racconta Claudia Callai, una delle residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "E’ vuota, lo giuro”. La scritta sulla cassaforte e le picconate, inquilini ostaggio dei ladri: “Ora l’ho messa in giardino”

