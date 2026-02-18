Ballardini Avellino adesso è ufficiale | è il nuovo allenatore!

Davide Ballardini prende il timone dell’Avellino dopo che la società ha deciso di affidargli la guida tecnica fino a giugno 2026. La scelta nasce dalla necessità di rinvigorire la squadra e migliorare i risultati in campionato. L’esperto allenatore romagnolo ha già firmato il contratto e si prepara a dirigere il primo allenamento con i biancoverdi. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, segnando un cambio di rotta per il club irpino. Ballardini si presenta ora come il nuovo leader della formazione.

Avellino, Davide Ballardini è ufficialeL'Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenato ... Avellino, è ufficiale: Davide Ballardini è il nuovo allenatoreSi tratta di Davide Ballardini. L'ex allenatore di Genoa e Cremonese tra le altre, dopo aver inizialmente raggiunto un accordo verbale, torna ufficialmente in panchina per la prima volta dopo la fine ... Ora è anche ufficiale: #Ballardini è il nuovo tecnico dell' #Avellino DAVIDE BALLARDINI È IL NUOVO ALLENATORE DELL'AVELLINO! Benvenuto Mister!