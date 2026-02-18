È tutto vero L’ex agente di Paolo Bonolis interviene sui presunti amanti di Sonia Bruganelli

Giovanni Rossi, ex agente di Paolo Bonolis, conferma le voci sui presunti amanti di Sonia Bruganelli, alimentando le polemiche pubbliche. Rossi ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni dirette e ha mostrato alcuni messaggi che sostengono le indiscrezioni, portando alla luce dettagli che prima erano rimasti nascosti. La vicenda si infittisce con ogni nuova rivelazione, che mette in discussione i rapporti tra i protagonisti.

Le crepe, a volte, non fanno rumore. Si allargano lentamente, sotto la superficie, finché qualcuno decide di raccontarle ad alta voce. E questa volta a parlare è una figura che per anni ha vissuto dietro le quinte della televisione italiana, uno di quelli che conoscono dinamiche, equilibri e tensioni che il pubblico spesso non immagina. Le sue parole riaccendono i riflettori su una delle coppie più discusse dello spettacolo, tra indiscrezioni, libri autobiografici e confessioni che continuano a far discutere. Tutto parte dalle dichiarazioni contenute nel libro “L’Uragano – Soli, fulmini e saette”, firmato da Lucio Presta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

