Lucio Presta ha rivelato nella sua autobiografia che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avevano una relazione segreta, e Marco Salvati, il suo collaboratore di lunga data, conferma questa versione. Salvati spiega che molti all’interno dello showbiz sapevano della liaison, ma nessuno aveva mai parlato pubblicamente. Un dettaglio concreto è che Bonolis, secondo Salvati, avrebbe mostrato segni di affetto troppo evidenti verso Sonia durante le registrazioni, nonostante fosse ufficialmente un uomo sposato.

Dopo le rivelazioni che Lucio Presta ha fatto nella propria autobiografia “L’uragano. Sole, fulmini e saette” a proposito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Marco Salvati, storico collaboratore del conduttore, intervistato da Fanpage conferma quanto scritto nel libro dall’ex agente di Bonolis. Presta sostiene infatti che ad allontanarlo da Bonolis sarebbe stata la ex moglie, Sonia Bruganelli che, nel tentativo di screditare l’agente agli occhi dell’allora marito, gli avrebbe detto di averlo tradito proprio con Presta. Una ricostruzione che quest’ultimo ha respinto con fermezza, facendo invece allo stesso Bonolis l’elenco dei presunti amanti della moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutti sapevano degli amanti di Sonia Bruganelli. Paolo Bonolis soffre della sindrome di Stoccolma”: parla il collaboratore storico

Un vip famoso rivela che Sonia Bruganelli tradiva Paolo Bonolis, portando alla luce dettagli sorprendenti, tra cui una relazione con un cantante di Sanremo.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono al centro di una polemica dopo che un noto agente televisivo ha diffuso voci sui loro presunti rapporti amorosi.

Paolo Bonolis e il ritorno di fiamma con Sonia Bruganelli: “Ecco la verità” #shorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.