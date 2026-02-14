Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli scoppia il caso dei presunti amanti | parla il famoso agente tv

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono al centro di una polemica dopo che un noto agente televisivo ha diffuso voci sui loro presunti rapporti amorosi. La notizia ha colpito molti, soprattutto perché riguarda due persone che da tempo lavorano insieme senza mai creare fraintendimenti. L'agente ha rivelato dettagli che alimentano il sospetto di una relazione nascosta, portando alla luce una realtà che molti non si aspettavano di scoprire.

Una frattura che nessuno immaginava potesse diventare pubblica, un’amicizia professionale durata anni e poi improvvisamente spezzata. Il mondo della televisione italiana è scosso da rivelazioni che arrivano direttamente da uno dei personaggi più influenti dello spettacolo, pronto a raccontare la sua verità senza filtri. A riaccendere i riflettori su una delle coppie artistiche più solide del piccolo schermo è il libro “L’uragano”, un titolo che già promette tempesta e che, a giudicare dal contenuto, rischia davvero di travolgere più di qualcuno. A firmarlo è Lucio Presta, storico agente dei vip, che per la prima volta rompe il silenzio sui retroscena della fine del rapporto umano e professionale con Paolo Bonolis.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lucio Presta afferma di aver fatto una rivelazione a Bonolis, perché Sonia Bruganelli gli avrebbe confidato di aver avuto rapporti con lui.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI, FINALMENTE IL LIETO ANNUNCIO. LORO...

Argomenti discussi: Paolo Bonolis: Un nuovo amore? Ora vado a Uomini e Donne a cercarlo... La separazione da Sonia Bruganelli? Bisogna prenderla col sorriso; Paolo Bonolis, Lucio Presta svela il reale motivo della rottura di ogni rapporto; Paolo Bonolis: la separazione da Sonia Bruganelli, la malattia di Silvia, la balbuzie, le due case a Roma (una per la famiglia e una per...; Paolo Bonolis ospite a Verissimo domenica 8 febbraio.

presta svela i retroscena della rottura con bonolis e accusa sonia bruganellilucio presta ripercorre la fine del sodalizio con paolo bonolis nel suo libro e attribuisce alla ex di bonolis, sonia bruganelli, un ruolo decisivo nella frattura tra i due ... notizie.it

L’accusa di Lucio Presta a Sonia Bruganelli: il racconto su Paolo Bonolis e la lista degli amantiNel suo ultimo libro Lucio Presta ha voluto parlare della sua rottura con Paolo Bonolis, in cui lancia una dura accusa nei confronti di Sonia Bruganelli. news.fidelityhouse.eu

Bonolis: “Non sono a caccia di una nuova relazione, al centro c’è la mia famiglia” Paolo Bonolis ha scelto di non inseguire nuove storie sentimentali. In un’intervista rilasciata a Gente, il noto presentatore ha parlato apertamente della sua vita privata dopo la facebook

#Taratata: Mediaset si è (finalmente) ricordata di avere Paolo Bonolis x.com