E’ morto Mimmo Liguoro volto storico del Tg2 e Tg3

Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico dell’informazione Rai, è scomparso a Roma all’età di 84 anni. La sua morte è stata causata da problemi di salute che lo avevano costretto a fare una lunga battaglia personale. Liguoro ha trascorso decenni al timone del Tg2 e del Tg3, diventando uno dei volti più riconoscibili del notiziario televisivo. Nel corso della sua carriera ha raccontato eventi importanti, dalla politica alle crisi internazionali, lasciando un segno indelebile nel giornalismo italiano. La sua assenza sarà sentita nel mondo dell’informazione.

(Adnkronos) – È morto a Roma all'età di 84 anni il giornalista Mimmo Liguoro, volto noto dell'informazione Rai: è stato redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e poi del Tg3 dal 1995 al 2006. Liguoro ha curato nel tempo diversi spazi di informazione della Rai, tra cui le rubriche di cultura. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

E' morto il giornalista Mimmo Liguoro, storico volto del TG2 e del TG3Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico della Rai, è morto a Roma.

È morto Mimmo Liguoro, volto storico del Tg2 e Tg3. Il noto giornalista si è spento all’età di 84 anniMimmo Liguoro è morto all'età di 84 anni a Roma, causa di un problema di salute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.