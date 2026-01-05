Lutto al Tg 5 è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli | il giornalista aveva 77 anni

È venuto a mancare Gianluigi Armaroli, noto inviato del Tg5 con una lunga carriera nel giornalismo. Aveva 77 anni ed era ormai in pensione. La sua esperienza e professionalità hanno contribuito in modo significativo alla storia del telegiornale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell’informazione italiana.

