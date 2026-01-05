Lutto al Tg 5 è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli | il giornalista aveva 77 anni

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare Gianluigi Armaroli, noto inviato del Tg5 con una lunga carriera nel giornalismo. Aveva 77 anni ed era ormai in pensione. La sua esperienza e professionalità hanno contribuito in modo significativo alla storia del telegiornale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell’informazione italiana.

È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. L'annuncio arriva dal direttore del telegiornale, Clemente Mimum. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morto Willy David, lo storico produttore di Pino Daniele aveva 77 anni

Leggi anche: È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria: aveva 77 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

lutto tg 5 232Lutto al Tg 5, &#232; morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni - È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. fanpage.it

Lutto al Tg5, &#232; morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta a Mattino5 - Claudio Fico è morto nella notte: vicedirettore vicario del Tg5, aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia. fanpage.it

Tg5 in lutto, il vicedirettore vicario Claudio Fico morto dopo una lunga malattia. Aveva 67 anni - È morto Claudio Fico, vicedirettore e responsabile degli speciali. affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.