È morto Carmelo Alfonso giornalista sportivo e storico volto Rai | aveva 92 anni

È morto Carmelo Alfonso, uno dei volti più noti della Rai e simbolo della stampa sportiva italiana. Aveva 92 anni e si è spento nella sua casa. La sua carriera ha attraversato decenni, da Alghero ai microfoni nazionali, diventando un punto di riferimento per molti cronisti. La notizia ha colpito colleghi e appassionati, che ricordano il suo stile diretto e la passione con cui raccontava lo sport.

Si è spento a 92 anni Carmelo Alfonso, giornalista Rai e pilastro della stampa sportiva italiana. Da Alghero ai microfoni nazionali, è stato il punto di riferimento per intere generazioni di cronisti. Il suo impegno costante per i giovani e i precari: "Sempre dalla parte di chi lavora nell'ombra".

