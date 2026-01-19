È morto Valentino | lo stilista aveva 93 anni

È venuto a mancare Valentino, il celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. Nato a Voghera, Valentino ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda con le sue creazioni eleganti e raffinate. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorda il suo contributo duraturo e il suo stile distintivo. Valentino si è spento nella sua residenza romana, lasciando un’eredità di stile e creatività.

Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, si è spento all'età di 93 anni nella sua residenza romana. La notizia della morte dello stilista, creatore dell'omonima maison, è stata diffusa dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, suo storico collaboratore e compagno di lunga data. Nato a Voghera nel 1932, Valentino ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda a Parigi, perfezionandosi negli atelier di Jean Dèsses e Guy Laroche, prima di rientrare in Italia e aprire a Roma, in Via Condotti, il suo laboratorio di sartoria. La sua consacrazione arrivò nel 1962, con la storica presentazione delle sue creazioni a Palazzo Pitti, evento che lo proiettò sulla scena internazionale.

