Il calcio italiano favorisce e premia i giocatori furbi, e questo ha portato alla proposta di Bastoni come capitano della Nazionale. La decisione si lega anche alle recenti discussioni sulla competitività europea, che si sono svolte nel castello belga di Alden Biesen. Durante la riunione, Enrico Letta ha espresso con forza il suo parere, affermando che Bastoni non dovrebbe essere convocato in Nazionale.

Bastoni merita di fare il capitano della Nazionale, è il calcio italiano a favorire e incentivare i furbi Conclusa da poco la riunione sulla competitività dei 27 paesi dell’Unione europea nel castello belga di Alden Biesen e probabilmente ancora autoinvestito del ruolo di sollecitarli a nuove strategie, Enrico Letta è stato lapidario: “Non va convocato in Nazionale”. Calma, “Enrico, stai sereno” (cit.), non ti vorrai mica mischiare nella gogna dei social brutti, sporchi e cattivi? Altro che non convocarlo, in realtà Bastoni andrebbe fatto capitano della Nazionale. Sì, è vero che il ventiseienne ragazzone della Bassa padana è stato autore di un unicum: simulazione e conseguente espulsione dell’innocente Kalulu al suo posto, il tutto condito dall’esultanza degna di un gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

