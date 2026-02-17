Il calcio italiano e le simulazioni Bastoni alla gogna mentre regna l’ipocrisia

Il difensore Bastoni è finito sotto accusa dopo una simulazione durante la partita di domenica, alimentando polemiche e accuse di inganno. Il gesto ha suscitato reazioni furiose tra tifosi e commentatori, che lo hanno accusato di cercare di ingannare l’arbitro e di danneggiare l’immagine del calcio. Intanto, molti osservatori evidenziano come questa scena rappresenti solo l’ultimo esempio di un problema più diffuso nel calcio italiano.

Milano, 17 febbraio 2026 – Urbi et orbi, il calcio italiano ha scoperto le simulazioni, issandole a nuova emergenza nazionale. È successo sabato sera, quando Alessandro Bastoni ha accentuato – diciamo così – un contatto minimo e da quella scena è arrivato il secondo giallo a Pierre Kalulu, quindi l’espulsione, in un Inter-Juventus finito 3-2 e diventato subito altro: tribunali popolari, talk show, social in modalità caccia all’uomo, tv in fermento. Dopo la partita, ai microfoni si sono presentati Damien Comolli e Giorgio Chiellini, tuonando contro tutto e tutti: il gruppo arbitrale, la “sconfitta del calcio italiano” e molto altro ancora.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ranocchia difende Bastoni: «Troppo clamore e gogna mediatica inaccettabile. Non sto difendendo le simulazioni, ma…»Andrea Ranocchia ha commentato il forte clamore mediatico che si è scatenato su Bastoni dopo la partita tra Inter e Juventus.

Marotta torna su Inter-Juventus: “Bastoni alla gogna ma va giustificato. Saviano? Non so nemmeno chi sia, ci penseranno gli avvocati”Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore.

