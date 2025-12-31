Un cargo medievale in fondo al mare | eccezionale scoperta in Danimarca

Gli archeologi hanno scoperto un importante relitto medievale al largo di Copenaghen, nello stretto dell’Øresund. Si tratta del più grande esempio di nave mercantile dell’epoca mai rinvenuto in Europa. La scoperta rappresenta un passo significativo nello studio della storia marittima e offre nuove prospettive sulla navigazione e il commercio medievale. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di approfondimento, ma il ritrovamento apre interessanti scenari di ricerca.

Roma, 31 dicembre 2025 – Una scoperta destinata a cambiare i manuali di storia marittima. Al largo di Copenaghen, sul fondale dello stretto dell’Øresund, un’équipe di archeologi ha individuato il più grande relitto di nave mercantile medievale mai rinvenuto in Europa. A darne notizia è il Viking Ship Museum, che coordina le indagini. Scopriamo di più. Un cargo ‘fuori scala’ per l’epoca. Il ritrovamento è avvenuto durante le verifiche preventive per la costruzione di Lynetteholm, l’isola artificiale progettata per proteggere il porto dalle mareggiate e ospitare un nuovo quartiere urbano. Ed è proprio sotto questa ambiziosa opera contemporanea che è riemerso un colosso del passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

