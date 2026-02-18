E’ arrivato il momento di passare alla Var a chiamata altrimenti non se ne esce Telegraph

Se c’è un posto dove la Var non ha mai davvero attecchito è la Premier League, il campionato di calcio più importante del mondo. Lì le polemiche vanno avanti ogni settimana, con un accento ulteriore di nostalgia per il passato, i tempi belli di una volta. Graham Scott, ex importante arbitro di Premier, scrive sul Telegraph il suo manifesto per una revisione completa del mezzo per renderla finalmente una cosa utile. Vediamo. “Il calcio deve abbandonare il suo complesso di superiorità e imparare dagli altri sport se si vuole che l’esperimento di utilizzare la tecnologia per migliorare le decisioni degli arbitri abbia successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Un nuovo messaggio di Sony dice ai possessori di PS4 che è arrivato il momento di passare a PS5Sony ha iniziato a inviare messaggi ai possessori di PS4 per convincerli a passare a PS5.

Leggi anche: Dragusin Inter, l’agente esce allo scoperto: «L’Italia la soluzione migliore, potrebbe arrivarmi una chiamata da Chivu se…»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Aumentano i rifiuti abbandonati, è arrivato il momento di prendere provvedimenti concreti :: Segnalazione a Forlì; +35% nell’ultimo mese: è arrivato il momento di vendere questo titolo? - Investing.com; Azioni Microsoft: perché è arrivato il momento di comprare; Vertenza Smart Paper, domani incontro in Regione: è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Le richieste.

L'esame di Italiano: Torino e Brann per reagire al momento più difficileIl tecnico non aveva mai perso quattro partite in fila in serie A e negli ultimi quattro anni era sempre arrivato almeno alle semifinali di Coppa Italia. Contro i granata e in Europa League proverà a ... corrieredibologna.corriere.it

Harry Styles e Jacob Elordi lo confermano: è arrivato il momento per «lui» di indossare le scarpe di «lei»Dopo decenni a rubargli pullover, jeans, blazer, e persino i boxer, «lui» si prende la rivincita modaiola su di «lei»: a sottolinearlo superstar come Jacob Elordi ed Harry Styles con le loro ultime sc ... vanityfair.it

Bufera dopo Inter-Juve, gli arbitri chiedono scusa per l'errore. Ma cambierà qualcosa Il rosso di Kalulu è arrivato dopo una simulazione di Bastoni ma la Var non poteva intervenire. Accuse al difensore dell'Inter https://sport.tiscali.it/calcio/serie-a/articoli/inter-ju facebook

Non sapevo al Var potessero togliere gli angoli per presunto fuorigioco. (Tra l'altro l'angolo non è arrivato immediatamente dopo il controllo di Thuram, per chi guarda solo questo frame sappia che l'azione si è poi sviluppata e il tiro è arrivato dall'altro lato di ca x.com